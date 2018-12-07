МВД отмечает рост случаев мошенничества в интернете

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет число случаев мошенничества в интернете, среди пострадавших - как физические лица, так и частные компании. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Последние два-три года ознаменовались распространением мошенничества в соцсетях. Все больше белорусов откликаются на фейковые объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и т.п. Низкая цена товаров на таких интернет-площадках - как приманка для жертвы: не настораживает, а наоборот - притупляет бдительность. Потенциальные покупатели без страха и гарантий перечисляют деньги на чужие счета, как правило, зарубежные. Мошенники же, получив кэш, исчезают и не выходят на связь", - рассказал начальник отдела организации раскрытия разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности главного управления уголовного розыска МВД Василий Шупляк.

В уголовных делах фигурируют в основном небольшие суммы: от Br30 до Br100. Однако правоохранителей настораживает, что проблема приобретает массовый характер, несмотря на регулярные предупреждения, в том числе через СМИ. Так, до сих пор злоумышленники регулярно взламывают аккаунты в соцсетях и от имени владельцев рассылают их виртуальным друзьям сообщения с просьбой дать взаймы деньги. "Всегда нужно звонить человеку, от имени которого в сети пришло подобное прошение, и в разговоре убедиться, что вас не обманывают", – подчеркнул представитель МВД.

Недавно белоруска обратилась к милиционерам с просьбой наказать человека, которому она перевела свыше 500 евро. Выяснилось, что с ним потерпевшая полгода общалась в соцсетях. За это время у них выстроились доверительные отношения, у женщины возникла симпатия. Однажды он сообщил ей, что отправил дорогое ювелирное украшение, но посылку якобы удерживают на таможне, нужно оплатить пошлину. Белоруска согласилась взять это на себя и в итоге лишилась сбережений.

Василий Шупляк отметил, что часто после знакомства в интернете "богатые и успешные" иностранцы приглашают белорусских женщин переехать к ним. Злоумышленники создают видимость активной подготовки к совместной жизни и якобы оформляют для этого все необходимые документы, а расходы оплачивают белоруски. Один подобный случай произошел совсем недавно: женщина в течение года потеряла таким образом около $16 тыс.

На уловки попадаются не только физлица, но и частные компании, которые сотрудничают с зарубежными партнерами. "Недавно отечественная фирма понесла ущерб от действий мошенников. Белорусы вели бизнес с коллегами из Китая исключительно через интернет. Когда в очередной раз из-за рубежа пришли образцы товара и контракт на подпись, наши соотечественники без доли сомнения внесли предоплату. Но заказ не получили. Начали разбираться: выяснилось, что электронная почта китайской фирмы взломана, а контракта не было и в помине", - отметил Василий Шупляк.

В адрес еще одной белорусской фирмы поступило письмо от немецких коллег. Те якобы сообщали об изменении банковских реквизитов для перевода денег. Оказалось, и в этом случае переписку вели злоумышленники. Уточняющий звонок в Германию позволил избежать финансовых потерь.-0-