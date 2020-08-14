14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня. Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами.

Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время дается правовая оценка действиям нарушителей. Кроме того, проводится проверка по фактам размещения в интернете материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции Гродненского региона, а также в связи с публикациями угроз их близким. Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении.

"МВД озабочено проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше 2 тыс. граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - говорится в сообщении.-0-