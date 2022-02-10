МВД: патрульно-постовую службу планируется реформировать

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патрульно-постовую службу планируется реформировать, сообщил на коллегии МВД первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, передает БЕЛТА.
Госавтоинспекция особое внимание уделяет совершенствованию организации дорожного движения, созданию безопасной дорожной инфраструктуры и устранению факторов риска.
"В этом году работа по обеспечению правопорядка будет проходить в свете реформирования и оптимизации патрульно-постовой службы, повышения ее престижа", - цитирует Юрия Назаренко Telegram-канал МВД.
"Среди направлений - реорганизация малочисленных подразделений с последующим укрупнением и использованием по межрайонному принципу, изменение штатного построения патрульно-постовой службы с введением дополнительных офицерских должностей", - сообщил первый замминистра.-0-