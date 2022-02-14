МВД передало ведомственному госпиталю сертификаты на покупку тренажера и телевизоров

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел по случаю 65-летия ведомственного госпиталя передало учреждению сертификаты на покупку тренажера и телевизоров, сообщили БЕЛТА в МВД.

Ведомственный стационар славится своей историей, но главное его богатство - сотрудники, которых отличают ответственность, высочайший профессионализм и лучшие человеческие качества. Медики встретили знаковую дату, находясь на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

Первым поздравить работников госпиталя приехал министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков. Он высоко оценил самоотверженный труд всего коллектива и поблагодарил за квалифицированную помощь, человечное отношение и чуткость, которые они проявляют в непростых условиях.

В знак признательности глава ведомства вручил сертификаты на приобретение тренажера и телевизоров, а также большую корзину цветов и фрукты.

Госпиталь располагает более чем 400 койками и ежегодно принимает около 9-10 тыс. человек.-0-