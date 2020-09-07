МВД: переводя деньги в "фонды помощи", вы не можете быть уверены, что они пойдут по назначению

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переводя свои деньги в "фонды помощи", вы не можете быть уверены, что средства используют по назначению. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В определенных кругах "волонтер и активист" Андрей С. известен давно. Его конек - благотворительность и всевозможные инициативы. Например, он является основателем фондов "By-help" (помощь жертвам "репрессий" 2017 года), "ByCovid-19 - помощь врачам Беларуси", "BySOL" (помощь госслужащим и сотрудникам силовых структур, которые решили уволиться по "политическим" мотивам и гласно заявили об этом). А недавно прошло сообщение о сборе почти $2 млн в пользу работников бастующих госпредприятий, - рассказали в МВД. - Организаторы и активисты подобных благотворительных структур даже не скрывают, что подробной отчетности о расходовании собранных денег никому предоставлять не собираются. Все, дескать, в целях безопасности, ибо "в Беларуси иначе нельзя". Удобная схема для афер, не правда ли?"

Тот же Андрей С., как достоверно установили сотрудники ГУБЭП МВД, без зазрения совести тратит переведенные деньги на личные нужды. Разъезжает на такси в Минске и Гомеле, расплачивается в торговых центрах и увеселительных заведениях. А сейчас он и вовсе в заграничной поездке. И случай этот не единичный.

Борцы с экономическими преступлениями рассказали: директор одной из столичных турфирм также решил организовать сбор средств в поддержку бастующих. В качестве платежных реквизитов он указал принадлежащий ему карт-счет. Почти 100 человек перечислили туда около Br6,3 тыс. Впоследствии деньги благополучно были переведены на другие счета мужчины и растрачены.

Можно вспомнить и предприимчивого 21-летнего жителя Солигорска. В августе он создал Telegram-канал, набрал подписчиков и кинул клич о сборе денег для пострадавших во время митингов. Благодаря "сочувствующим" молодой человек зажил на широкую ногу: тратил чужие деньги в магазинах и увеселительных заведениях. Но длилось это недолго: помешала милиция. "Переводя свои кровные в подобные "фонды", вы не можете быть уверены, что деньги пойдут по назначению", - добавили в МВД.-0-