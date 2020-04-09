МВД: подростковая наркопреступность снижается, но зачастую носит многоэпизодный характер

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень подростковой наркопреступности в Беларуси снижается, но зачастую носит серийный многоэпизодный характер. Об этом сообщила заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова во время круглого стола "Профилактика наркомании в молодежной среде" в пресс-центре БЕЛТА.

Волну наркопреступности в подростковой среде удалось сбить благодаря профилактике, правовому просвещению. Усиленная работа в этом направлении ведется уже более пяти лет с момента вступления в силу антинаркотического декрета №6 в 2014 году. "Если в 2014-2015 годах количество несовершеннолетних, которых привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, было более 360, то в 2019 году их уже 57. В 2020 году наметилась тенденция к дальнейшему снижению количества подростков, вовлеченных в наркооборот", - рассказала представитель МВД.

Вместе с тем, по ее словам, преступления носили многосерийный, многоэпизодный характер. "Подростки объединялись в группы, приобретали наркотики и делали закладки. Шли на это осознанно, знали, что совершают противоправные действия. Трое из них в Минской области совершили не менее 36 эпизодов, еще один - восемь. Надеюсь, в этом году мы переломим ситуацию", - отметила Екатерина Шелегова.

Она выразила обеспокоенность тем, что подростки иногда не осознают противозаконности наркотиков растительного происхождения. Опыт показывает, что дети знают о легализованной в некоторых странах марихуане, но не в курсе, что речь идет только о медицинских целях. "Когда дети воспринимают наркотики как продукт потребления, они перестают осознавать грань между противоправностью, опасностью и чем-то разрешенным. Возможно, из-за этого допускаются административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков или нахождением в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Дети не понимают, что это противозаконно", - констатировала Екатерина Шелегова.-0-

Фото Оксаны Манчук

Все материалы круглого стола здесь