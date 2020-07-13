МВД: предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления. Об этом сегодня во время онлайн-конференции "Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе" на YouTube-канале МВД заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, сообщает БЕЛТА.

"В этом году предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления, манипулирования общественным мнением, дискредитации органов власти и управления. Для создания негативных информационных поводов, для запугивания людей, поддерживающих государство, для постоянного вброса фейковых новостей, разжигающих недовольство граждан, широко используют интернет-ресурсы", - отметил Геннадий Казакевич.

Интернет позволяет обратиться ко многим людям. "Плюс к этому - кажущаяся анонимность обращения", - подчеркнул правоохранитель.

"Подготовка очередных незаконных акций и вербовка новых сторонников осуществляется посредством специализированных интернет-ресурсов, закрытых групп в интернет-мессенджерах - прежде всего в Viber, Telegram. Наиболее одиозные, радикально настроенные лица ведут индивидуальные видеоблоги и паблик-чаты в таких интернет-ресурсах, как Youtube, Facebook, "ВКонтакте", - сказал Геннадий Казакевич.

По его словам, происходящее в стране является частью политтехнологии, направленной на расшатывание и дестабилизацию ситуации. "Элементом такой технологии является негативное воздействие в информационном поле с целью подрыва авторитета органов власти и управления, очернения конкретных должностных лиц, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов. Задачи просты и понятны. С одной стороны - породить недоверие и неприязнь, а в конечном итоге ненависть граждан к существующему государственному строю, особенно к сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск. С другой стороны стоит задача расшатать сознание самих сотрудников, чтобы в конечном итоге посеять в них неуверенность, породить страх, невозможность или нежелание выполнять принятые на себя обязательства по охране общественного порядка и борьбе с преступностью", - констатировал Геннадий Казакевич.-0-