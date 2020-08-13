МВД принимает все необходимые меры по охране правопорядка в стране - Чемоданова

13 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах Малиновка и Серебрянка, по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Кроме того, в Минске ОМОН задержал двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. -0-

Правоохранители разыскивают водителя, который сбил двух сотрудников милиции в Минске Получены сведения о личности владельца машины. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.