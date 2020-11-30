МВД: приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране во время несанкционированных акций

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД приняло необходимые меры для поддержания порядка в стране и обеспечения общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий 29 ноября. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в ведомстве, призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться.

В различных районах Минска протестующие собирались группами. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушать законодательство о массовых мероприятиях и соблюдать дорожную безопасность. В то же время отдельные граждане игнорировали требования правоохранителей, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств.

"По-прежнему для участия в протестах взрослые вовлекают подростков и используют своих малолетних детей как живой щит, не задумываясь об их безопасности", - рассказали в МВД.

В Минском районе правоохранители длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия. Однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать. В частности, становились в сцепку, грубо высказывались в адрес сотрудников органов внутренних дел, активно сопротивлялись. В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ).

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

За истекшие сутки зарегистрированы два случая ложной занятости железнодорожных путей: из-за наложения металлической проволоки в Верхнедвинском районе и повреждения кабеля трансформатора в Буда-Кошелевском районе. В обоих случаях задержки поездов не было. По этим фактам следственные органы возбудили уголовные дела.

В Минском районе проводятся проверки по фактам поджога автомобильной шины на обочине автодороги Минск - Витебск и хищения в ночь с 28 на 29 ноября Государственного флага Беларуси со здания Лядищенского центра культуры и досуга в Борисове.-0-