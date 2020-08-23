23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД призывает граждан прислушаться к своему разуму и не поддаваться на провокации, заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в видеообращении к жителям и гостям столицы, сообщает БЕЛТА.

"В течение двух недель на территории Минска проходят несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых повреждается городская инфраструктура, объекты коммунальной собственности, в том числе и путем поджогов, а также имущество граждан. В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна - расшатать ситуацию и внести разлад в обществе. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал. Привлекают для участия в незаконных массовых мероприятиях со всеми вытекающими последствиями", - сказал Иван Кубраков.

По его словам, МВД располагает информацией о готовящихся провокациях. "Будьте благоразумны и сдержанны, остановите от необдуманных поступков и своих детей. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае не уместны и опасны, - отметил начальник ГУВД. - Я призываю вас прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации и руководствоваться здравым смыслом".

В связи с проведением на территории Беларуси ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности. В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тыс. человек.

Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек. При этом на площади Независимости в столице в течение дня группы граждан собирались трижды. По данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан.

Так, в Минске на площади Независимости было разобрано ограждение возле памятника Ленину и организовано несанкционированное мероприятие.

За истекшие сутки действий, которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел, при проведении общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано.

В МВД напомнили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность. -0-