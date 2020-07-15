МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 июля 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:22 ФОТОФАКТ: Софийский собор в Полоцке Культура
13:20 Доллар и российский рубль на торгах 15 июля подешевели, евро подорожал Экономика
13:17 Медучреждения будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19 - Петришенко Общество
13:10 Неизвестный сообщил о минировании площади в Могилеве, опасных предметов не обнаружено Происшествия
13:03 Белгидромет рассказал, как погода в этом году повлияла на состояние сельхозкультур Общество
13:01 Лукашенко назвал точки роста промышленного сектора Витебской области Президент
13:01 БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич Экономика
12:59 В центре Гродно легковушка сбила мужчину на гироскутере Происшествия
12:56 Реабилитация минимизирует последствия COVID-19 для переболевших - директор РНПЦ Общество
12:51 В Елизово запустили серийное производство облегченной стеклотары Регионы
12:48 Лукашенко: надо создать условия, чтобы люди занимались своим делом, открывали рабочие места Президент
12:44 Метеоплощадку для юных синоптиков оборудовали в детсаду под Гродно Регионы
12:31 Температура воздуха в Беларуси в I полугодии превысила норму на 2,6 градуса Общество
12:27 Профсоюзные юристы помогли работникам вернуть около Br2,5 млн Общество
12:21 Компания Huawei опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год Технологии
12:19 Лукашенко об уборочной: надо активизироваться, убрать хлеб, не глядя ни на какие выборы Президент
12:17 Почти 2 т конопли уничтожили в Калинковичском районе Происшествия
12:14 Депутаты Парламентского собрания приедут в Витебск на "Славянский базар" Общество
12:14 Статуправление Минска рассказало о финансовом положении предприятий за январь-май Регионы
12:08 Более 50 культурных объектов в Японии пострадали из-за ливней В мире
12:06 Лукашенко: ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов Президент
12:03 В Беларуси в ближайшие дни станет теплее Общество
11:58 МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях Общество
11:51 Лукашенко: исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность - основа любого развития Президент
11:42 В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима - Белгидромет Общество
11:42 "Будет больше, я в этом уверен" - Лукашенко рассчитывает на дальнейший рост доходов населения Президент
11:32 Лукашенко: свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать Президент
11:29 Легковушка сбила пенсионерку на нерегулируемом переходе в Борисове Происшествия
11:29 Лукашенко: экспорт будет основным направлением Президент
11:23 Россиянка пыталась ввезти в Беларусь более 140 таблеток с наркотиками и психотропами в составе Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
15 июля 2020, 11:58

МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД призывает соотечественников не поддаваться на провокации в соцсетях. Такое обращение опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В последнее время в соцсетях активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков - это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно", - подчеркнула пресс-секретарь.

Как уже сообщалось, 14 июля в интернете появились призывы к белорусам принять участие в несанкционированных акциях, некоторые к ним прислушались. В результате нарушения общественного порядка зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны. "Задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты - за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - сообщает Ольга Чемоданова.

Часть задержанных после составления административных протоколов и профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС. В Витебске обошлось без задержаний.

МВД обращает внимание граждан на то, что это их право - решать участвовать или нет в массовом мероприятии. "Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности", - заключила Ольга Чемоданова.-0-

В Минске возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядкаВ Минске возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка
Все размещенные в интернете видеоматериалы приобщены к уголовному делу.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД социальные сети
Новости рубрики Общество
Игорь Петришенко. Фото из архива Медучреждения будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19 - Петришенко
Лен. Фото из архива Белгидромет рассказал, как погода в этом году повлияла на состояние сельхозкультур
Василий Смычек Реабилитация минимизирует последствия COVID-19 для переболевших - директор РНПЦ
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси в I полугодии превысила норму на 2,6 градуса
Фото из архива Профсоюзные юристы помогли работникам вернуть около Br2,5 млн
Летний амфитеатр – главная площадка фестиваля "Славянский базар в Витебске". Фото из архива Депутаты Парламентского собрания приедут в Витебск на "Славянский базар"
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Лукашенко: ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов
Лукашенко: экспорт будет основным направлением
БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич
Спасибо за то, что вы делаете! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Лукашенко: свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать
"Будет больше, я в этом уверен" - Лукашенко рассчитывает на дальнейший рост доходов населения
Медучреждения будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19 - Петришенко
ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях
До +26°С ожидается в Беларуси 16 июля
Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов
Профсоюзные юристы помогли работникам вернуть около Br2,5 млн
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Храмы, музеи и фрески ХII века - как сохраняют культурный код Полоцка
В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима - Белгидромет
Суммы начислений за водоснабжение и водоотведение в июне жителям проблемных домов Минска обнулены
Депутаты Парламентского собрания приедут в Витебск на "Славянский базар"
В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
"Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок нефтепровода Мозырь-Брест
В Беларуси осталось убрать 8,1% площадей озимого ячменя
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.