МВД продолжает идентифицировать участников массовых беспорядков - Караев

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед МВД стоит задача идентифицировать всех активных участников массовых беспорядков, которые прошли в Беларуси. Об этом в интервью журналисту "Russia Today" рассказал министр внутренних дел Юрий Караев. Фрагмент беседы показали в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Юрий Караев подчеркнул, что сегодня у правоохранителей достаточно видеозаписей, чтобы изобличить всех, кто нападал на сотрудников внутренних дел. На видео отчетливо просматривается, как молодые люди откровенно провоцируют правоохранителей. "По характерным жестам. Скорее всего молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они цепляются к сотрудникам ГАИ. Идентифицированы будут все: кто кидал, кто поджигал. Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кому будет объективное подтверждение на видео, ответят все", - сказал он.

Министр отметил, что внимательно будут изучены все записи с камер видеонаблюдения. Если человек оказался в эпицентре событий случайно, то его личность правоохранители обойдут стороной. Но если один и тот же участник массовых беспорядков фигурировал на записях на протяжении нескольких дней, с ним явно захотят пообщаться в милиции, чтобы получить некоторые объяснения.-0-