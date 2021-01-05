МВД прокомментировало изменения в закон о гражданстве

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел прокомментировало изменения в закон о гражданстве. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Главой государства 10 декабря 2020 года подписан закон №67-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь". Как рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД, принятие нормативного акта направлено на совершенствование закона с учетом практики его применения, улучшение демографического потенциала и обеспечение внутренней безопасности государства.

Документом закрепляется принцип учета наилучших интересов ребенка при принятии решений по вопросам гражданства, а также сокращается срок непрерывного постоянного проживания иностранца, необходимого для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство, с 7 до 5 лет. Кроме того, дополняется круг лиц, имеющих право на льготный порядок приема в гражданство. В частности, к ним отнесены постоянно проживающие лица, состоящие не менее трех лет в браке с гражданином Беларуси и имеющие общего несовершеннолетнего ребенка - гражданина Беларуси.

Расширяется перечень лиц, имеющих право на приобретение белорусского гражданства в порядке регистрации. Предусматривается возможность приобретения белорусского гражданства в упрощенном порядке лицами, получившими высшее образование в нашей стране и осуществляющими трудовую деятельность в Беларуси не менее трех лет. Аналогичное право предоставлено детям, являющимся иностранцами или лицами без гражданства, при условии их постоянного проживания в Беларуси - по совместному заявлению родителей или единственного родителя.

Законом также вводится новый институт - восстановление в гражданстве Республики Беларусь. Такое право предоставляется лицам, вернувшимся на постоянное проживание в нашу страну, ранее состоявшим в белорусском гражданстве и утратившим его вопреки их собственному волеизъявлению. Например, вследствие приобретения иностранного гражданства либо в несовершеннолетнем возрасте по решению родителей.

Вместе с тем подвергнут корректировке перечень оснований для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства Беларуси, а также урегулированы основания для прекращения рассмотрения уже принятых заявлений о приобретении гражданства.

Закон дополнен нормой, предусматривающей утрату белорусского гражданства за участие в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинение тяжкого вреда интересам государства. Эта инициатива не затрагивает конституционных прав белорусских граждан, являющихся таковыми по рождению.

Круг лиц, в отношении которых белорусское гражданство не может быть прекращено, дополнен подозреваемыми по уголовным делам о преступлениях, совершенных на территории нашей страны. Такое нововведение позволит исключить ситуации, когда прекращение гражданства может помочь лицу избежать ответственности за совершенное им деяние.

Документ вступит в силу 18 июня 2021 года.-0-