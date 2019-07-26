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МВД проведет акцию по профилактике домашнего насилия

Общество 26.07.2019 | 15:56
Фото из архива
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное комплексное мероприятие "Быт" пройдет в Беларуси с 29 июля по 3 августа. Мероприятие направлено на недопущение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, выявление латентных нарушений и фактов ущемления прав членов семьи, максимально широкое привлечение всех заинтересованных субъектов профилактики к данной проблеме, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

Созданы межведомственные рабочие группы из числа сотрудников милиции, представителей местных органов власти, по труду, занятости и соцзащите, учреждений образования, здравоохранения, а также общественности. Они посетят по месту жительства, учебы или работы граждан, допускающих насилие в семье, в том числе которые состоят на профилактических учетах.

"Во время этой работы очень важно охватить максимальное количество людей, дойти буквально до каждого такого человека с целью оказания необходимой помощи, как ему, так и его близким. Ведь причины домашнего насилия бывают разные: пьянство, нетрудоустроенность. Кому-то нужна помощь нарколога, кому-то психолога, а кому-то центра занятости", - отметила заместитель начальника отдела управления профилактики МВД Ольга Соколовская.

Немаловажно, чтобы соседи или знакомые также не оставались в стороне, не замалчивали известные им факты семейного насилия, обращались за помощью в компетентные органы, чтобы вовремя предотвратить беду. Во время специального комплексного мероприятия "Быт" граждан проинформируют о правовых нормах, помощи, оказываемой жертвам насилия, работе горячих телефонных линий, возможности применения защитного предписания. Запланированы встречи и выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, другие профилактические мероприятия.-0-

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Теги
акция, МВД, насилие
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