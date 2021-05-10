МВД проводит декаду кибербезопасности

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД с 10 по 20 мая проводит декаду кибербезопасности. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси заметно увеличилось количество компьютерных преступлений. Если в 2015 году было зафиксировано 2,5 тыс. таких злодеяний, то в 2020 - в десять раз больше. Тенденция роста сохраняется и сегодня. Сотрудники управления "К" МВД связывают это со стремительным развитием цифровых технологий, электронных услуг, а также отсутствием у большинства людей базовых навыков защиты личной информации и сведений о методике действий кибермошенников. Для повышения уровня цифровой грамотности населения и уменьшения количества данных преступлений в Беларуси с 10 по 20 мая пройдет "Декада кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Она включает в себя комплекс мероприятий по широкомасштабному информированию населения о современных методах и способах обмана, используемых киберпреступниками, мерах противодействия и профилактики.

"К сожалению, сегодня большинство граждан недостаточно информированы о методике действий кибермошенников, формально относятся к защите собственной информации, персональных данных, а следовательно - имущества", - сказали в МВД.

Что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту, правила безопасного поведения в соцсетях и мессенжерах - об этом и многом другом сотрудники милиции расскажут в радио- и телеэфире, со страниц республиканских и региональных газет, в интернете. Будут организованы выступления в учреждениях, организациях, на предприятиях, профилактические беседы с наиболее уязвимыми категориями населения - учащимися, людьми пожилого возраста. Социальные ролики и листовки на эту тему будут транслироваться и распространяться в магазинах, поликлиниках, пассажирском транспорте и других общественных местах.-0-