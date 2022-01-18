МВД проводит плановые учения с территориальными органами внутренних дел и внутренних войск

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством внутренних дел проводятся плановые учения с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Комплексные мероприятия с участием подразделений ОМОН, СОБР, соединений и воинских частей внутренних войск пройдут в течение этой недели.
Планируется отработать вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечения массовых беспорядков, а также вопросы и тактические действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников.
"События в Казахстане, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, нападением и захватом государственных учреждений, в том числе военных объектов, подтвердили необходимость отработки различных сценариев развития ситуаций", - отметили в МВД.-0-