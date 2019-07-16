МВД проводит проверку готовности сельхозтехники к уборочной кампании

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел проводит мониторинг готовности сельхозтехники к уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в МВД.

С начала июля сотрудники милиции начали проверять готовность сельскохозяйственной техники к уборочной кампании. Из 1200 хозяйств страны обследовали 776, проверили около 100 тыс. единиц техники. В нерабочем состоянии находится около 2 тыс. единиц техники, 61 не подлежит восстановлению. Наибольшее количество нерабочей техники выявлено на территории Могилевской и Минской областей. За мелкое хищение к административной ответственности привлечены 73 работника, составлено 9 протоколов за незаконное обращение топлива.

Во время уборочной кампании раскрыто 17 преступлений - это взяточничество, кражи комплектующих и запасных частей. К примеру, в отношении одного из руководителей правления СПК "Маяк Браславский" возбуждено пять уголовных дел за получение взяток. Мужчина брал деньги за благоприятное решение вопроса по выбору поставщика подшипников к сельскохозяйственной технике и их своевременную оплату.

В отношении исполняющего обязанности директора "Дятловского центра по банкротству и антикризисному управлению" возбуждены два уголовных дела за коррупцию. Мужчина получил две взятки в сумме 15 тыс. российских рублей от представителя коммерческой организации. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями к уголовной ответственности привлечен директор экспериментальной базы "Зазерье", который, договорившись с работником предприятия, похитил средства в размере 58 базовых величин (одна базовая величина сейчас Br25,5). В Костюковичском районе на краже попались работники КСУП "Самотевичи-Агро": братья увезли с поля 8 рулонов сена, принадлежащих предприятию на сумму более Br330.

Правоохранители продолжат выявлять и пресекать правонарушения и преступления вплоть до окончания сельскохозяйственных уборочных работ.-0-