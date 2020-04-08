МВД рассказало, как не стать жертвой кибермошенников в условиях распространения коронавируса

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин рассказал в эфире телеканала СТВ , как не стать жертвой кибермошенников в условиях распространения коронавируса, сообщает БЕЛТА.

"На самом деле, способов мошенничества большое количество. Это может быть массовая рассылка SMS, различные сообщения в мессенджерах, также социальные сети активно эксплуатируются злоумышленниками. Дополнительно создаются фейковые, ложные сайты от имени легитимных организаций либо касающиеся распространения информации о пандемии", - отметил Кирилл Вяткин.

По его словам, в группе риска люди, которые более беспечны и не осознают того, что к происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма. "Просят предоставить персональные данные, информацию о дате рождения, фамилию, имя, отчество, - рассказал замначальника. - Например, существует так называемый портал здравоохранения граждан СНГ, где предлагают определенную денежную сумму, которую должны получить люди в качестве компенсации. При этом они обязаны указать свои персональные данные и банковские реквизиты. Естественно, никаких компенсаций не предполагается".

Кирилл Вяткин подчеркнул: специалисты держат ситуацию на контроле. "Мы ведем постоянный мониторинг ресурсов сети Интернет, отслеживаем эти преступные тенденции, принимаем меры по ограничению доступа к указанному ресурсу. Также оперативно реагируем на все поступающие обращения, заявления граждан по данным фактам, - добавил он. - С учетом того, что наше подразделение является передовым в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми в информационном пространстве, у нас налажены прекрасные схемы и способы взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов иностранных государств. И иные механизмы, которые позволяют нам противодействовать возникающим угрозам и вызовам".-0-