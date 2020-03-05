МВД рассказало, сколько в Беларуси детей беженцев и получивших допзащиту

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают 70 детей беженцев и 801 ребенок из семей, получивших дополнительную защиту. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела по вопросам беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Сергей Касинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дети иностранцев, которые имеют статус беженца или получили дополнительную защиту, приравнены в правах к детям граждан Беларуси: в медобеспечении, образовании. Никаких ограничений нет. Если говорить о статистике, то на 1 января в семьях иностранцев, которым предоставлен статус беженца и которые состоят на учете в подразделениях по гражданству и миграции по всей республике, проживало 70 детей. Они составляют около 12% общего количества таких иностранцев. По возрастам: семь ребят до 4 лет, 43 - до 12 лет, старше - 20 детей", - рассказал Сергей Касинский.

Такое небольшое количество он объяснил тем, что статус беженца предоставляется достаточно редко: должны быть особые основания. За весь период действия законодательства о вынужденной миграции (с 1997 года) более 900 человек получили такой статус. Сегодня на учете осталось 588 человек: кто-то выехал из страны, кто-то получил белорусское гражданство. Среди беженцев преобладают граждане Афганистана (408 человек), потом идут граждане Грузии, Сирии, Азербайджана, Таджикистана. Не считая выходцев из Сирии и Афганистана, это, как правило, те, кто уже достаточно давно нашел убежище в Беларуси.

Чаще вынужденные мигранты в Беларуси получают дополнительную защиту (она предоставляется на год и потом может быть продлена). Это иностранцы, которые не могут претендовать на статус беженца. Здесь цифры намного больше: на учете стоит 2416 иностранцев, получивших дополнительную защиту (из них 2295 - граждане Украины, далее - единичные представители Сирии, Ирака, Йемена, Афганистана, Либерии). В том числе 801 ребенок (более 33%). "То есть эта категория уже вносит определенный вклад в решение демографической проблемы в Беларуси. Среди украинцев много семей с тремя детьми. У некоторых уже на территории Беларуси рождаются дети. Они также получают дополнительную защиту", - заключил Сергей Касинский.-0-