7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД рассматривает дополнительные механизмы противодействия насилию в семье, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня предусмотрен целый спектр инструментов, позволяющий влиять на ситуацию. Вместе с тем есть идеи, в каком направлении совершенствовать законодательство. Речи о подготовке законопроекта о противодействии домашнему насилию пока не идет. Инициативы милиции могут быть реализованы путем инкорпорирования в действующее законодательство.

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