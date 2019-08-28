МВД разъяснило безвизовый порядок въезда для любителей легкой атлетики

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси разъяснило основные моменты безвизового порядка въезда в Беларусь, установленного указом №308 "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Европы и США состоится на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября текущего года. Каждая команда будет состоять из 152 спортсменов, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах.

Безвизовый въезд-выезд в страну и временное пребывание разрешены независимо от вида транспорта с 1 по 20 сентября. Чтобы этим воспользоваться, нужны документы для выезда за границу, а также оригинальный или электронный билет на матчевую встречу. Безвиз распространяется на граждан 74 государств. Для остальных иностранцев наличие оригинального или электронного билета на мероприятие является условием для получения белорусской визы.

В МВД напомнили, что временно въезжающим в Беларусь туристам доступна электронная регистрация через интернет. Главное условие - въезд в страну через пункт пропуска на государственной границе Беларуси. За услугу не нужно платить госпошлину.

Также безвизовый порядок въезда и выезда с 9 по 18 сентября установлен для участников байкерского фестиваля, который закрывает мотосезон (мероприятие состоится 13-14 сентября в Минске). Иностранцам необходимо иметь действительные документы для выезда за границу и оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, приобретенные на сайте Ticketpro.by. Также основанием являются сведения организатора мероприятия (ООО "Мото Ивент") об официальных участниках фестиваля, переданные в Госпогранкомитет.-0-