МВД разоблачило фейки о нарушениях в работе правоохранителей

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел продолжает разоблачать фейки, распространяемые в интернете. В центре внимания - ложная информация о нарушениях в работе правоохранителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Теlegram-канал "Беларусь Сейчас" сообщил, что у ОМОНа и милиции есть время хватать невинных людей, а на защиту граждан времени нет. Такие выводы блогеры сделали на основании истории жительницы Жлобина, которая якобы три дня ждала участкового, чтобы пожаловаться на соседей, взрывавших что-то. По заверениям авторов канала, сотрудники прибыли только на четвертый день. По словам Ольги Чемодановой, милиция на вызов отреагировала сразу же, что подтвердила и заявительница. Когда приехал наряд, хулиганов на месте не оказалось. Как и положено в таких случаях, факт был зарегистрирован. На второй день женщина опять обратилась с жалобой на соседей. На этот раз мужчина, который взрывал петарды, оказался дома. Был составлен протокол за мелкое хулиганство. История повторилась и в третий раз - женщина рассказала о большом взрыве с осколками кирпичей. Наряд вновь навестил соседа. Как оказалось, праздновавшая день ВДВ компания запускала фейерверк, след от которого был принят за кирпичную пыль. "Заявительница не отрицает, что милиционеры приезжали на каждый вызов. Почему блогеры пишут о бездействии, остается только догадываться", - замечает пресс-секретарь МВД.

Также в сети недавно появилось видео со столичного массового мероприятия, где произошел конфликт между сотрудником милиции и молодым человеком, которого "задержали ни за что". В МВД заверяют, что блогеры показали лишь финал истории.

На самом деле для обеспечения безопасности на мероприятии, которое проходило 6 августа в Киевском сквере, были задействованы сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск. Чтобы попасть к месту проведения, следовало пройти через КПП и личный досмотр. Цель такой процедуры - не допустить, чтобы на массовое мероприятие пронесли запрещенные или опасные предметы. Молодой человек, ставший героем видео, не стал следовать правилам и прорвался через оцепление. Офицер внутренних войск заметил нарушение и взял парня за руку, тот в ответ на такой жест закричал "Помогите!". "Чтобы не накалять обстановку, капитан быстро осмотрел нарушителя, убедился в отсутствии опасных предметов и отпустил кричащего. Вот и вся история псевдоконфликта", - заключила Ольга Чемоданова.-0-