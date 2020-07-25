МВД разоблачило очередные фейки в интернете

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел продолжает разоблачать фейки, распространяемые в интернете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Так, в сеть попало видео, снятое с балкона высотки в Витебске во время "Славянского базара". "Сегодня открытие, все оцеплено милицией", - комментируют в Telegram-канале. Двое милиционеров общаются с девушкой, затем вместе с ребенком она уходит с детской площадки в сопровождении патрульных. Комментатор ролика пришел к выводу, что девушку с ребенком выгоняют со двора.

Как выяснилось, девушка играла с дочкой на детской площадке во дворе дома, а затем увидела патрульных. Один из них оказался ее давним знакомым, они поговорили, вместе прогулялись и разошлись.

"К слову, видео посмотрели уже больше 45 тыс. подписчиков. Хорошо, если хотя бы у половины из них включилось критическое мышление для фильтрации фейковых сенсаций", - отметили в МВД.

Дезинформацией в МВД также назвали распространяемые данные о голодовке задержанного за призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Интернет-издание со ссылкой на страницу его супруги в соцсетях сообщило, что жизнь и здоровье мужчины находятся в опасности, ему становилось плохо, но сотрудники учреждения отказались вызвать скорую.

Как пояснили в МВД, мужчина получил административный арест за призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии и сейчас находится в изоляторе временного содержания. "Отсутствием аппетита правонарушитель явно не страдает. В подтверждение того есть видео, где он охотно берет свежую прессу и обед, с которым быстро расправляется, - отметили в пресс-службе, уточнив, что если гражданин будет не против, это видео может быть опубликовано. Что касается состояния здоровья, то никаких жалоб не поступало, следовательно, необходимость оказания медпомощи тоже отсутствовала, добавили в МВД.

Пресс-служба также разоблачает информацию о политической подоплеке переписи номеров велосипедов на Гомельщине. "Комментаторы приплели политику, "узнали" на фото участников велопробега. Видимо, они не в курсе передовой практики региона и истинной причины переписи велотранспорта. Поставить велосипед на учет в Гомельской области можно прямо на улице буквально за несколько минут. Для этого достаточно сообщить ФИО владельца и место его проживания. Такая работа уже дает результаты - в случае кражи обнаруженный велосипед без труда возвращается к хозяину", - пояснили в пресс-службе.

Фейком МВД назвало и текст в одном из Telegram-каналов якобы от имени сотрудника РОВД Докшицкого района. В нем сообщается, что представители местного подразделения Департамента охраны торгуют самогоном в промышленных масштабах. "Для пущей убедительности приводятся количество алкодилеров в погонах и цена за литр. Вывести на чистую воду предпринимателей захотели и в самом ведомстве. Сотрудники собственной безопасности сразу же провели тщательную проверку, но самогонщиков так и не нашли. Не подтвердились и факты приобретения алкоголя у охрановцев. К слову, милицейская специфика в послании описана совсем не профессионально. Напрашивается вывод, что это творение человека, далекого от службы в органах внутренних дел", - констатировали в МВД.-0-