МВД: самая большая сумма хищения с банковского счета физлица - более $200 тыс.

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая большая сумма хищения с банковского счета физлица в Беларуси составила более $200 тыс. Об этом рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день рекорд хищения у физлица - более двухсот тысяч долларов. Вся эта процедура заняла порядка двух недель, - отметил Андрей Ковалев.

Он пояснил, что потерпевшему поступил телефонный звонок от мошенников, которые представились службой безопасности банка и с помощью различных манипуляций смогли втереться ему в доверие.

"Была предложена такая "оперативная комбинация": "В нашем банке завелись мошенники, которые сливают банковские данные, и мы только с вами можем их изобличить, но для этого вы должны вступить с нами в оперативную игру. Мы обещаем, что ваши деньги никуда не уйдут, они все помечены", - рассказал начальник главного управления.

Обманутый гражданин в течение двух недель совершил более 250 транзакций: он приходил в банк, открывал различные счета и переводил на них деньги. Причем настоящие работники банка предупреждали пострадавшего, что тот имеет дело с мошенниками, и призывали его остановиться. "Человек говорил: "Нет, я вам не верю, вы все здесь заодно, все повязаны. Мы всех изобличим". В итоге через две недели была списана полностью вся сумма - и денег нет", - подытожил Андрей Ковалев.

По его словам, часть этой международной преступной группы уже задержана. О ее преступной деятельности ранее уже сообщалось в средствах массовой информации. Однако громкие подробности в МВД пообещали рассказать позже.-0-