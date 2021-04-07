МВД считает нецелесообразным снижение возраста для получения водительских прав

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение возраста для получения водительских прав нецелесообразно, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей. Министр представил сегодня в Овальном зале законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении", передает корреспондент БЕЛТА.

"Получение права управления с 18 лет - это международная практика. И это предусмотрено международной Конвенцией о дорожном движении. Кроме этого, по нашему мнению, это нецелесообразно", - сказал Иван Кубраков.

Министр подчеркнул, до 18 лет молодой человек - несовершеннолетний. "С учетом тех правонарушений, которые могут быть при управлении транспортным средством, что касается правоприменительной практики могут возникнуть определенные вопросы, так как это будет применяться к лицу, не достигшему 18 лет", - добавил он.

Депутаты приняли сегодня законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении" в первом чтении. Документ направлен на дальнейшее совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривает ряд нововведений, направленных на учет правоприменительной практики, а также реализацию положений иных актов законодательства, в том числе по вопросам развития предпринимательства.-0-