МВД: система сбора биометрических данных функционирует в полном объеме

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября в Беларуси стартовала кампания по приему заявлений для выдачи новых документов, удостоверяющих личность, - идентификационной карты (ID-карты) для использования внутри страны и биометрического паспорта, необходимого для выезда за границу. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"По данным Департамента по гражданству и миграции МВД, всего в первый день за получением ID-карты в органы внутренних дел обратились более 300 желающих, за биометрическим паспортом - 270 граждан, за биометрическим видом на жительство - около 200 иностранцев. Последующие дни отметились ростом таких обращений, - рассказали в ведомстве. - На сегодняшний момент уже принято более 3 тыс. заявок. Обращения за получением новых документов также появились в дипломатических и консульских учреждениях Беларуси за границей".

В ДГиМ МВД отметили, что каких-либо серьезных нареканий система для сбора биометрических данных у граждан не вызвала.

"На первых этапах мы сталкивались с единичными случаями недочетов в наладке оборудования и программного обеспечения на местах, однако это нормальные рабочие моменты при введении столь сложных и многовекторных информационных комплексов, - обратил внимание начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу ДГиМ МВД Александр Дериколенко. - Все ошибки оперативно исправлялись и дорабатывались в режиме онлайн и не отразились на работе подразделений по гражданству и миграции".-0-