МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане, собираясь на работу за границу, должны уберечь себя от опасности и не стать жертвой мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"В последнее время в Беларуси и других странах появилось большое количество мошенников, которые выдают себя за легальные фирмы по трудоустройству за границей. Для граждан Беларуси существует два способа трудоустройства за границей: самостоятельно и при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами нашей страны", - рассказали в УВД.

Если гражданин уезжает сам, то вся ответственность за поиск работы и отношения с работодателем возлагается на него. "В этом случае проверить легальность фирмы, действующей на территории другого государства, и достоверность информации о предлагаемой работе за границей, опубликованной на сайте предполагаемого работодателя, очень сложно, а иногда практически невозможно. Под видом нанимателя часто работает преступная группа, которая под видом предложений для работы за рубежом набирает людей для последующей трудовой или сексуальной эксплуатации", - пояснили в ведомстве.

Гражданам и иностранцам, постоянно проживающим в Беларуси, желающим трудоустроиться за границей, необходимо знать: трудоустраивать граждан имеют право юридические лица и ИП, которые имеют специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с трудоустройством за пределами страны, выданную МВД.

Все фирмы без исключения в любой стране подлежат государственной регистрации как субъекты хозяйствования. Поэтому, обращаясь к их услугам, обязательно следует попросить предъявить лицензию на осуществление этого вида деятельности, поинтересоваться номером регистрационного удостоверения. На сайте организации также должен быть указан не только юридический адрес, ФИО должностных лиц, городские и мобильные телефоны и иная контактная информация, но и лицензия на осуществление рекламируемой деятельности с номером регистрационного удостоверения.

Проверить и получить информацию о наличии у фирмы лицензии на трудоустройство за границей, ее сроках, стране трудоустройства и специальностям можно по телефону Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел +37517 218-52-64 или уточнить на сайте МВД.

Решив трудоустраиваться за границу при посредничестве белорусской фирмы, имеющей лицензию на трудоустройство за рубежом, необходимо помнить, что в первую очередь должен быть заключен договор об оказании фирмой услуг по содействию в трудоустройстве с посреднической белорусской фирмой, в котором будут четко прописаны права и обязанности сторон.

Следующий договор, который заключается до отъезда на работу, - трудовой. Кроме нанимателя, этот документ по договоренности с нанимателем и от имени нанимателя может заключить белорусская фирма-посредник. Главное отличие договора об оказании услуг от трудового договора состоит в том, что первый заключается с фирмой, имеющей лицензию на трудоустройство граждан Беларуси за рубежом, и собирается найти подходящее рабочее место, а второй - непосредственно с нанимателем, предоставляющим рабочее место.

Контракт заключается в письменной форме и должен содержать сведения о работодателе и его местонахождении; характере работы и месте ее выполнения; размере оплаты труда, в том числе за работу в ночное и сверхурочное время, размере премий, надбавок, удержаний, а также сроках и способах выплаты зарплаты; организации переезда и оплаты расходов на проезд к месту работы и обратно; условиях и оплате проживания по месту работы, условиях питания; порядке и условиях социального страхования, медицинского обслуживания; порядке возмещения вреда, причиненного здоровью трудящегося-мигранта в процессе его оплачиваемой трудовой деятельности (при несчастном случае на производстве, болезни, инвалидности, смерти); правах, обязанностях, ответственности сторон; сроке действия трудового договора (контракта), порядке и условиях его досрочного расторжения или продления.

"Юридически грамотно составленный трудовой договор (контракт) защитит ваши права. Помните: трудовой договор заключается в письменной форме на понятном для вас языке", - пояснили в УВД.

Для работы за границей необходимо получить рабочую визу страны трудоустройства. Трудоустраивающая фирма должна обеспечить получение персонального приглашения на работу от иностранного работодателя. Без этого документа получение рабочей визы в посольстве невозможно.

Фирмы, имеющие лицензию на трудоустройство граждан Беларуси за границу, не имеют права взимать любые виды предоплаты за содействие в трудоустройстве до заключения гражданином трудового договора с иностранным нанимателем. Услуги фирмы подлежат оплате только после заключения трудового договора с иностранным работодателем. Необходимо получить и сохранять документ, подтверждающий оплату услуг фирмы, что обеспечит безопасность и даст возможность через суд возместить материальные и моральные издержки, если в этом появится необходимость.

Перед отъездом за границу белорусская фирма должна в обязательном порядке зарегистрировать трудовой договор с нанимателем в подразделении по гражданству и миграции Министерства внутренних дел и выдать работнику экземпляр с регистрационной отметкой.

"Постарайтесь, чтобы все оговоренные условия работы и отдыха были зафиксированы в трудовом договоре, а не остались устными соглашениями. Для работы за границей каждый выезжающий должен получить рабочую визу государства трудоустройства (в случае визового режима), выданную его дипломатическим представительством или консульским учреждением (туристическая виза не дает права работать). Изменить статус визы за границей невозможно, поэтому рабочая виза должна стоять в паспорте до выезда из Беларуси", - подчеркнули в УВД.

При выезде за границу необходимо иметь с собой и копии всех документов на случай потери оригиналов, страховку от несчастных случаев и болезни, определенную сумму денежных средств.

"Если на территории другого государства у вас возникли проблемы, нужно обратиться в посольство Беларуси или полицию той страны, в которой находитесь. Для этого перед отъездом запишите и имейте при себе необходимые адреса и контактные телефоны, - добавили в ведомстве. - Не дайте себя обмануть заверениям о фантастической зарплате за пару часов в день, квалифицированной работе без опыта, легкой жизни и бесплатному обучению языку в среде проживания, да и многим другим заманчивым предложениям, которыми пестрит интернет, объявления в подъездах домов, остановках и уличных столбах. Ваша безопасность - в ваших знаниях".-0-