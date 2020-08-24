МВД составило 79 протоколов за нарушение законодательства после массовых мероприятий 23 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности в связи с проведением на территории Беларуси ряда общественно-политических массовых мероприятий 23 августа. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Минске и других областных центрах с 12.00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тыс. человек, Бресте и Гродно - не более 3 тыс. человек. После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала площадь Независимости, от которой митингующие проследовали к стеле "Минск - город-герой". На пересечении проспектов Победителей и Машерова количество участников не превысило 15 тыс.

Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.

По-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В частности, санкция ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин (1 БВ - Br27)для физического лица или административный арест, санкция ст.293 (массовые беспорядки) УК - лишение свободы на срок до 15 лет. МВД призывает граждан не поддаваться на провокации.-0-