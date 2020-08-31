МВД: угрозам и оскорблениям в адрес сотрудников милиции будет дана правовая оценка

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сотрудников милиции и их семьи пытаются воздействовать как из Беларуси, так и из-за рубежа - кто-то угрозами, кто-то оскорблениями. Действиям таких людей каждый раз дается правовая оценка, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Так, в ГУСБ МВД по Минской области обратился сотрудник УВД Миноблисполкома. Кто-то в группе разместил его данные, после чего неизвестный, используя Viber, отправил его жене фотографию с оскорбительными высказываниями в адрес мужа. А через несколько минут пришло звуковое сообщение с угрозами физического насилия в адрес милиционера и его супруги. Личность злоумышленника установили. Им оказался 30-летний брестчанин, который в настоящий момент проживает в Варшаве (Польша). По факту оскорблений и угроз возбуждено уголовное дело", - рассказали в УВД.

Еще один белорус, 38-летний житель Столбцов, в Telegram в группе "Столбцы для жизни" разместил фотографию сотрудника Столбцовского РОВД с информацией клеветнического содержания. Как и в первом случае, выяснилось, что он также проживает в Польше. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Есть люди, которые угрожают милиционерам, проживая с ними в одном городе. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 28-летний солигорчанин в открытом доступе разместил сообщение, оскорбляющее заместителя начальника Солигорского РОВД - начальника милиции общественной безопасности. Сотрудники управления собственной безопасности вычислили жителя Солигорска, который оставил месседж со своего компьютера по месту жительства. УСК по Минской области возбудило уголовное дело. За оскорбление сотрудника милиции мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы", - добавили в УВД.-0-