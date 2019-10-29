МВД усилит интернет-разведку в борьбе с распространением наркотиков

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные подразделения органов внутренних дел усилят интернет-разведку в борьбе с распространением наркотиков. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев по итогам совещания у главы государства по противодействию наркотикам и профилактике наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ослаблена борьба с теми, кто распространяет, организует поставки, занимается этим в интернет-пространстве. Будем усиливать подразделения интернет-разведки, чтобы успешно бороться на этом поле. Бесконтактные способы распространения - новая угроза, и мы с ней будем бороться, адекватно подстраиваясь под нее", - сказал Юрий Караев.

Совещание у главы государства было собрано, чтобы подвести итоги пятилетней работы и выработать новые меры борьбы с распространением наркотиков. Руководители различных министерств и госорганов высказали позиции, как повысить результативность этой работы. "Мы сверили ситуацию внутри страны и в мире. По нашим данным, мы находимся в более или менее благополучном поле. Тем не менее это тема, где самоуспокаиваться нельзя. Нельзя облегченно вздохнуть, что мы победили эту проблему, и отвернуться от нее. Просто надо посмотреть, что изменилось, и гибко на это среагировать", - отметил глава МВД.

В конце 2014 года был принят декрет о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков, усилена антинаркотическая политика, что, по словам министра, позволило стабилизировать ситуацию, остановить рост этой угрозы.

Сегодня МВД характеризует ситуацию как контролируемую и достаточно стабильную. За последние пять лет в полтора раза снизилось общее число наркопреступлений (с 7,3 тыс. в 2014 году до 4,9 тыс. в 2018-м), а совершенных с участием несовершеннолетних - в пять раз (с 466 до 97). Кроме того, сократилось количество передозировок и летальных исходов от употребления наркотиков. В прошлом году зафиксировано 30 смертей. По данным ООН, это в 14 раз меньше, чем в Литве, и в 72 раза меньше, чем в США (в пересчете на миллион человек).

Органы внутренних дел в 2018 году перекрыли 29 каналов наркотрафика и изъяли более 700 кг наркотиков и психотропов, на белорусской границе дополнительно было изъято около 600 кг.-0-