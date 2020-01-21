МВД уточнило информацию о квотах на предоставление статуса беженца на 2020 год

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел уточнило информацию о распределительных квотах регистрации ходатайств на 2020 год, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД.

Квоты определены постановлением МВД №353 от 31 декабря 2019 года.

Устанавливая распределительные квоты, министерство не ставит цель ограничить количество иностранцев, ходатайства о защите которых могут быть приняты к рассмотрению уполномоченными органами страны в течение года, сообщили в управлении. Это делается исключительно для распределения нагрузки по приему и рассмотрению таких ходатайств между подразделениями по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома и УВД облисполкомов.

Уменьшение количественных показателей предельных квот на 2020 год связано со снижением в 2019-м количества иностранцев, ходатайствующих о защите в Беларуси (2018 год - 895, 2019-й - 654 человека).

Как рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД, в случае исчерпания подразделениями по гражданству и миграции распределительных квот регистрации ходатайств о защите, эти органы не перестанут принимать ходатайства иностранцев к рассмотрению. При необходимости МВД своевременно примет решение о корректировке распределительных квот.

Как сообщалось, постановлением утверждаются распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси. Всего их предусмотрено 700. В Брестской области это 120 человек, в Витебской - 150, Гомельской - 150, Гродненской - 90, Минской - 110, Могилевской - 80. Квоты уменьшены на 200 человек.-0-