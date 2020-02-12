МВД утвердило регламент работы системы мониторинга общественной безопасности

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел утвердило регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Это предусмотрено постановлением МВД от 1 ноября 2019 года №296, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Регламент определяет вопросы функционирования системы, ее структуру, функциональные возможности, требования, предъявляемые к ее элементам. Он также устанавливает механизм взаимодействия между техническим оператором системы мониторинга, операторами республиканского центра обработки данных (РЦОД), единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД) и аппаратного комплекса РЦОД, пользователями и абонентами системы мониторинга, иными лицами.

Кроме того, в документе прописан порядок эксплуатации программной платформы системы мониторинга и аппаратного комплекса РЦОД, формы документов, используемых техническим оператором при организации подключения абонентов к системе мониторинга.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-