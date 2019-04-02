МВД: уже более 20 тыс. человек собираются приехать на II Европейские игры в Беларусь

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже более 20 тыс. человек собираются приехать в Беларусь на II Европейские игры. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Цифра будет уточняться по мере реализации билетов, добавил замминистра. При этом он подчеркнул, что в Беларуси принимают комплекс мер, который будет способствовать безопасному проведению игр.

Ранее сообщалось, что Беларусь ожидает около 30 тыс. иностранных туристов во время II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Замминистра представил сегодня в Палате представителей поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект в числе прочего предусматривают увеличение срока пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации с 5 до 10 дней. Принятие документа продиктовано общей тенденцией упрощения порядка въезда и пребывания иностранцев в стране. Так, по словам Николая Мельченко, в прошлом году возможностью приехать в Беларусь по безвизовому режиму воспользовались более 100 тыс. иностранцев. Поправки в закон о правовом положении иностранцев нацелен на развитие туристической, инвестиционной привлекательности Беларуси, дальнейшее упрощение деловых и частных контактов.

Всего в перечень вопросов для рассмотрения на заседании включено 11 вопросов. В первом чтении парламентарии рассмотрели поправки в законы об охране труда, государственных наградах. В Овальном зале на открытии сессии обсудили также поправки в ряд кодексов, в том числе Кодекс о браке и семье. Предлагаемые в него изменения предусматривают, в частности, привязку задолженности по алиментам безработных родителей к бюджету прожиточного минимума. Во втором чтении парламентарии рассмотрели законопроект "Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных отношений". Кроме того, депутаты приняли к сведению декрет №1 от 18 января 2019 года, который корректирует декрет от 26 июля 1999 года №29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины". В документе учтены предусмотренные в указе №27 от 18 января 2019 года изменения в структуре заработной платы работников бюджетных организаций.-0-