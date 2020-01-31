МВД: в 2019 году ликвидировано 29 каналов поставки наркотиков в Беларусь

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году ликвидировано 29 каналов поставки наркотиков в Беларусь, заявил сегодня во время итоговой коллегии Министерства внутренних дел временно исполняющий обязанности начальника криминальной милиции МВД Анатолий Сакович. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Подразделения по наркоконтролю ликвидировали 29 каналов поставки дурмана в республику из-за границы. Изъята крупнейшая партия наркотиков - 550 кг героина. Всего же в прошлом году изъято свыше 1,2 тыс. кг наркотических средств и 64 кг психотропных веществ", - рассказал Анатолий Сакович.

По его словам, в 2019 году уголовный розыск установил подозреваемых почти по 60% зарегистрированных преступлений. Выявлено 18 убийств, замаскированных под безвестное исчезновение граждан. Установлено местонахождение более 7 тыс. лиц, пропавших без вести, разыскано более 5 тыс. преступников. В сфере противодействия торговле людьми на 19% уменьшилось количество выявленных преступлений.

Самый большой рост регистрируемых преступлений - более чем в два раза - отмечается в сфере высоких технологий, в первую очередь из-за хищений путем использования компьютерной техники и преступлений против информационной безопасности.

Как подчеркнул заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, в прошлом году существенно больше совершено хулиганств и краж в общественных местах. "Чтобы не допускать их, принимаются меры, в том числе по расширению сети видеонаблюдения. Сегодня на мониторы оперативно-дежурных служб ОВД выведены изображения с более чем 6,4 тыс. видеокамер. С их помощью раскрыто почти 2,5 тыс. преступлений", - рассказал он.

Что касается дорожно-транспортной обстановки, то в 2019 году незначительно возросло количество ДТП и травмированных в них людей, в то время как число погибших в автомобильных авариях уменьшилось на 8,2%. Снизился уровень детского дорожно-транспортного травматизма, но при этом возросла аварийность по вине нетрезвых водителей и бесправников.-0-