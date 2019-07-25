МВД: в Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

25 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД зафиксировали уже более 10 кибератак на предприятия. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Ольга Чемоданова отметила, что волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности. "На электронную почту фирмы приходит письмо якобы от партнеров: план, отчет, окончательный расчет, счет-фактура и др. В прикрепленном файле с расширением "*.ехе" - вирус. Пренебрегая правилами безопасности, сотрудники предприятия открывают вложение, на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы", - рассказала официальный представитель МВД.

В то время, когда сотрудники фирмы не предпринимают действий, запускается вредоносный процесс. Формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств на расчетный счет мошенникам. "Последний случай списания средств произошел в столице, где фирма лишилась Br14 тыс.", - проинформировала Ольга Чемоданова.

В МВД рекомендуют не активировать прикрепленные к электронному письму файлы, если нет уверенности в отправителе. Не стоит оставлять в компьютере электронный ключ - вирусный алгоритм использует его при генерировании платежного поручения. Милиция призывает также своевременно обновлять антивирусное ПО.-0-