МВД: в местах лишения свободы нет заболевших COVID-19

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах лишения свободы нет заболевших COVID-19, сообщила начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас нет заболевшего спецконтингента в заведениях закрытого типа - это колонии, специзоляторы, равно как и в лечебно-трудовых профилакториях", - сказала Ольга Чемоданова.

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