МВД: в Минске и Печах предотвращены теракты - след ведет в BYPOL

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью в военном городке Печи Борисовского района оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части и еще один в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. Об этом журналистам сегодня рассказал заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали", - рассказал Геннадий Казакевич.

Следователями Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные с МВД следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения. С лета прошлого года регулярно посещал "воскресные марши".

Фото МВД

Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. Именно от ее представителя накануне "Дня воли" он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинской части. "Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL", - пояснил замминистра.

Задержанный рассказал, как собирал взрывные устройства. "Сам я не обладаю навыками. Помог знакомый, с которым познакомился в Telegram-канале "Минск 97%", - уточнил он.

По его словам, в Печах он намеревался взорвать огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом. "Хотели взорвать часть в Печах. С целью выражения своей гражданской позиции и дестабилизации", - отметил он.

Злоумышленник осознавал, что могут пострадать люди. "Поэтому я просил, чтобы на территории части этого взрыва не было", - сказал мужчина и уточнил, что не знает, кто именно ему отдавал команды из инициативы BYPOL. "Я не знаю имени. Они не представлялись", - пояснил он.

Задержанный раскаивается в содеянном. "Еще хочу сказать, чтоб у нас такого не было, чтоб все было мирно, чтобы люди были счастливы", - заключил он.-0-

Фото МВД