МВД: визовое соглашение между Беларусью и РФ предоставит большие свободы гражданам третьих стран

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданам третьих стран на территории Союзного государства визовым соглашением между Беларусью и РФ будут предоставлены большие свободы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия уже даже официальную версию проекта соглашения выложила на своем информационном ресурсе для того, чтобы показать, насколько это серьезный шаг в области единого миграционного пространства, и насколько будут большие свободы предоставлены гражданам третьих стран на территории Союзного государства", - сказал Алексей Бегун. Проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Беларуси о взаимном признании виз был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

"Для того, чтобы подписать соответствующее соглашение, нужен указ Президента. В этой связи МИД как основной орган, отвечающий за переговорный процесс с Россией, подготовил проект указа, он согласован с заинтересованными государственными органами, внесен в установленном порядке в правительство, которое представило весь пакет документов для рассмотрения Президенту Беларуси. Сейчас документ находится в Администрации Президента. Я думаю, что в ближайшее время по данному вопросу будет принято соответствующее решение", - отметил Алексей Бегун.-0-