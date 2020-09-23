МВД: за 8 месяцев число преступлений в сфере высоких технологий увеличилось на 42%

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступления против собственности граждан все чаще совершаются с использованием информационных технологий. Соответственно повышается роль каждого интернет-пользователя в формировании своей безопасности, поскольку в сети находятся персональные данные, личные сведения, которые можно утратить по невнимательности. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"За 8 месяцев количество преступлений, совершенных в сфере высоких технологий, увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вызвано это, в первую очередь, повсеместным подключением к интернету с помощью различных гаджетов и халатным отношением самих граждан к сохранности своих персональных данных", - отметил начальник Октябрьского РУВД Минска Александр Ридецкий.

Киберпреступники используют целый арсенал узкоспециальных знаний и навыков для получения нелегального доступа к банковским счетам, совершения краж, вымогательства финансовых средств, мошенничества, преследования и запугивания граждан.

"В последнее время распространены 3 острые ситуации, - пояснил начальник милиции Октябрьского района столицы. - В первой граждане выставляют на продажу свои вещи на интернет-площадке. Через определенное время в мессенджерах с ними связываются заинтересованные покупатели с просьбой приобрести товар. Они представляются под вымышленными именами и говорят: "Мы находимся не в Минске, сейчас оплатим и кинем ссылку для получения денег, а вы перешлете по такому-то адресу посылку". Люди получают ссылку, переходят по ней (в ссылке указана поддельная страница) и вводят реквизиты банковской платежной карточки, причем с CVC-кодом, после чего у них списываются с карт-счета денежные средства".

Вторая ситуация связана с одним из банков. Появился новый вид хищения денежных средств с карт-счетов граждан при осуществлении платежей в интернет-банкинге. Когда пользователь работает в браузере, у него начинает зависать страница, а затем появляется окно "Ведутся технические работы. Обновите страницу". После обновления страницы пользователь повторно вводит логин и пароль, тем самым происходит списание денежных средств с карт-счета. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется в настоящее время воздержаться от проведения с компьютера платежей за услуги через интернет-банкинг.

Самый популярный способ - телефонное мошенничество. На мобильный телефон поступает звонок от неизвестного лица. Человек, представляясь сотрудником банка, говорит, что произошло хищение денежных средств с карт-счета. Для блокировки счета просят назвать либо паспортные данные, либо номер банковской карты с CVC-кодом. Ничего не подозревая, потерпевшие называют все сведения, после чего происходит хищение денежных средств.

МВД напоминает, что ни в коем случае нельзя никому передавать данные пластиковых карт, даже если вам звонят люди, представившиеся сотрудниками банка. Необходимо использовать лицензионное программное обеспечение. В таком случае отсутствует риск заразить компьютер или мобильное устройство при установке неизвестной программы. Следует установить антивирусную программу не только на персональный компьютер, но на смартфон и планшет. Не рекомендуется переходить по ссылкам из спама и других подозрительных писем. При работе с электронными почтовыми ящиками нужно настроить автоматическое блокирование приходящего спама, а также механически сортировать корреспонденцию, своевременно удаляя подозрительные письма без их просмотра.

Аккаунты в социальных сетях, как и электронные почтовые ящики, периодически подвергаются хакерским атакам, поэтому необходимо минимизировать передачу персональных данных в электронном виде, особенно не указывать логины и пароли мобильного банка, электронных кошельков, номера, пароли и коды банковских карт. Следует воздержаться от покупок на малоизвестных и подозрительных интернет-сайтах и у лиц, продающих товары или услуги в социальных сетях, особенно при необходимости внесения полной предоплаты за товар или услуги. Необходимо использовать сложные пароли из комбинаций цифр и букв или иных символов, а также воздержаться от паролей из дат рождения, имен, фамилий, которые легко вычислить либо подобрать. Внимательное и бережное отношение к своим учетным и персональным данным поможет защитить вас от злоумышленников.-0-