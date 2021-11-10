МВД: за 9 месяцев возросло количество детей, пострадавших от сексуального насилия

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев количество детей, пострадавших от сексуального насилия, возросло на 52%, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Виталий Капилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 9 месяцев текущего года количество детей, пострадавших от сексуального насилия, возросло на 52% - с 354 до 540. При этом практически в половине случаев потерпевшими выступали малолетние - 48,3%, а их число увеличилось почти вдвое по отношению к прошлому году", - рассказал Виталий Капилевич.

По его словам, начиная с 2012 года наблюдается рост таких преступлений. "Ежегодно мы имели практически плюс около 100 преступлений. В целом с 2012 года выявлено 4333 преступления по этому направлению", - отметил замначальника главного управления.-0-