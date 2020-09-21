МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

20 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксированы 24 протестные акции с участием более 20 тыс. человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. В 15.00 тысячная колонна направилась в сторону стелы "Минск - город герой". В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. В пиковый момент сбора их общее количество достигло 18 тыс. человек. Около 18.00 в районе площади Победы несанкционированная акция завершилась.

В Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 442 гражданина (из них в Минске - 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек.

"С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют. Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. В толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей. Стыдно смотреть на девушек и женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания", - отметили в МВД.-0-