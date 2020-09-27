МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 сентября задержаны 150 человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 сентября задержаны 150 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116, добавила пресс-секретарь.

Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов страны, составило около 300 человек.

"Очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали. В Минске в течение дня немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города", - отметила Ольга Чемоданова. Самым массовым был так называемый женский марш. В 14.00 его участники собрались на улице Кульман, откуда проследовали к проспекту Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении площади Победы, где в 16.10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек.

В МВД также сообщили, что сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милиция будет принимать меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро.

Правоохранители напомнили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и их организацию предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовная ответственность также предусмотрена за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения). "Мы приносим извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих", - добавила Ольга Чемоданова.

В течение прошедших суток в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовали около 40 тыс. человек.-0-