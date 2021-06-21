Мы будем хранить память о героях ВОВ - правнучка Рокоссовского

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы будем хранить память о героях Великой Отечественной войны, заявила во время торжественной церемонии завершения международной акции "Сад памяти", посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны в Бресте, правнучка дважды Героя Советского Союза, маршала Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня большая честь выступать здесь, в Бресте, на этой политой кровью наших общих предков земле. Я вспоминаю, что Сергей Смирнов, автор потрясающей книги "Брестская крепость", которая во многом открыла миру подвиг защитников Брестской крепости, писал о том, что 1961 году оставшиеся в живых защитники крепости высадили аллею памяти. Они сажали именные деревья. Он писал, что пройдут десятилетия и уже не будет этих ветеранов, защитников Брестской крепости, но будут дети, внуки, правнуки, которые будут праздновать Победу и тоже сажать деревья. Я очень рада, что мы, потомки полководцев, вместе с потомками рядовых солдат, партизан, тружеников тыла, военных и гражданских медиков - всех, кто приблизил Победу над фашизмом, садим сегодня деревья в память о них, о наших героях, о наших предках, и в повседневной жизни мы будем хранить память о них", - рассказала Ариадна Рокоссовская.

Председатель Брестской областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма и ветеран Вооруженных Сил, сын участника обороны Брестской крепости политрука Ильи Семочкина, захваченного в плен и расстрелянного фашистами 24 июня 1941 года, Владимир Семочкин благодарен за возможность принять участие в акции "Сад памяти". "Мне очень приятно, что эти деревья будут еще раз напоминать о том лихолетье, которое здесь началось 80 лет назад. Я, наверное, самый старый брестчанин. Я живу здесь с 1939 года, с момента воссоединения Беларуси", - отметил он. Владимир Семочкин поблагодарил нынешние поколения, что они не забывают подвиг освободителей.

Финальные мероприятия международной патриотической акции "Сад памяти" проходят в первый день Недели молодежи в Беларуси. Программой запланированы открытый диалог "Мы помним, мы гордимся", церемония подписания соглашения между БРСМ и движением "Волонтеры Победы", создание уникальной инсталляции "Холмские ворота Брестской крепости" во время международного патриотического проекта "Огненные картины войны".

Во время закладки аллеи имена защитников Брестской крепости Героев Советского Союза Петра Гаврилова, Андрея Кижеватова, Алексея Наганова присвоены строительным студенческим отрядам "Факел" и "Индустриализация", а также производственному отряду "Инкофудовцы" соответственно.

Международная акция "Сад памяти" - проект всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект, инициированный российской молодежью, охватил более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Беларусь, Россию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Алжир, Кубу, ЮАР и многие другие.-0-