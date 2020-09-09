"Мы едем к лошадке! Ее зовут Мара". Дневники иппотерапии: как это происходит

О пользе верховой езды знали еще в далекой древности. Известный врачеватель Антилла утверждал, что верховая езда укрепляет весь организм. В середине XX века одна датчанка, занимающаяся конным спортом, заболела полиомиелитом. Прогноз был один – инвалидная коляска до конца дней. Физиотерапевт предложил ей тогда в качестве реабилитационных мер попытаться продолжить занятия верховой ездой. В результате длительных и упорных занятий она получила серебряную медаль на Олимпийских играх и стала практически здоровым человеком. Так родился термин "иппотерапия", или лечебная верховая езда. Слово произошло от греческого hippos – лошадь, и означает физиотерапевтическое лечение, основанное на нейрофизиологии, и использующее лошадь и верховую езду.

Сегодня иппотерапия – это уникальный вид реабилитации без боли и лекарств, который способен творить чудеса. Именно это направление открыло в поддержку тяжелобольных детей гродненское Социально-благотворительное учреждение помощи детям и взрослым "Центр помощи "Вера" и предоставляет сейчас возможность бесплатно пройти 3 курса занятий в год.

Первые занятия начались уже в июне 2020 года, когда подопечные центра встретились с инструктором Татьяной Евгеньевной и лошадкой Марой. Сейчас занятия по иппотерапии посещают шесть семей, а две уже окончили свой первый курс (10 занятий).

Занятия с лошадками проходят 1-2 раза в неделю в удобное, согласованное с родителями и инструктором время, в деревне Дубница Гродненского района. Занятия доступны как для семей, имеющих свой транспорт, так и для тех, кто самостоятельно добраться туда не может, – в этом случае Центр помощи "Вера" организует доставку семьи на занятия и привозит обратно домой.

Мы хотим рассказать вам об одном из дней занятий с лошадками, о семьях и детях, и, конечно, о самой иппотерапии.

Для нас этот день начался в 8.30 утра, когда мы встретили маму Светлану и ее сына Арсения возле их дома, уже готовых к отъезду и ожидавших машину центра.

Арсений – самостоятельный мальчик, он сам садится в машину на заднее сидение и пристегивается, рядом с ним садится и пристегивается мама, и мы выезжаем в сторону деревни Дубница. Вся дорога занимает в среднем 20 минут.

– Это не первые наши занятия по иппотерапии, – рассказывает мама, пока мы в дороге. – Мы начали общаться с лошадьми, когда Арсений был совсем маленький. Он впервые увидел лошадку у нас на деревне, познакомился с ней, погладил и с тех пор дружит с лошадьми, с радостью ездит на занятия по иппотерапии.

Занятия строятся с учетом специфики заболевания каждого ребенка, его состояния и внутренних потребностей. Арсению 11 лет, у него аутизм. Ему сложно идти на контакт, но общение с лошадью очень ему помогает, развивает, раскрепощает, дарит радость и положительные эмоции.

Приехали. Арсений с мамой выходят из машины и сразу идут к ожидающей их Татьяне Евгеньевне и лошадке Маре. Мальчик улыбается, ему не терпится сесть верхом. Но сначала, как и положено, инструктаж по технике безопасности.

Мы оставляем Арсения и маму на занятии, а сами к назначенному времени отправляемся за второй семьей.

Возле стоянки у дома нас встречают Юлия и ее сын Кирилл (6 лет). У Кирилла врожденный порок развития ЦНС. Он гиперактивный, очень общительный и ласковый мальчик.

– Кирилл не любит вставать по утрам, – рассказывает мама Юлия, – но в день занятий с Марой просыпается бодрячком, сам умоется, зубы почистит и с нетерпением ждет отъезда.

На вопрос, куда мы сейчас едем, Кирилл уверенно отвечает: "К лошадке. Ее зовут Мара. Она меня очень любит. Я ее тоже".

Это уже шестое занятие Кирилла и Мары.

– Мне нравится ее гладить, лежать на ее спине, – рассказывает Кирилл. – Она мне помогает, катает меня. А еще я люблю ее кормить, – говорит мальчик и вынимает из пакета коробку сахарных кубиков. – Она любит сахар, и я тоже, – признается Кирилл, кладя один кусочек себе в рот.

Выйдя из машины, Кирилл, не дожидаясь мамы, сразу бежит к лошадке. А мы забираем Арсения с мамой, чье занятие как раз закончилось.

– Очень хорошо позанимались, – рассказывает мама Арсения. – Он сидел на лошадке, заплетал ей косички, занимался с прищепками, с мячом, – рассказывает мама о развивающих элементах в занятиях по иппотерапии. – Ему очень нравится. Польза есть от каждого занятия. Даже если это не сразу заметно, только одно общение с лошадью уже помогает ребенку, не говоря уже о развивающих элементах и самой терапии.

Мы привозим семью к их дому, прощаемся с ними до следующей недели и возвращаемся за Кириллом и его мамой.

Кирилл в восторге от занятия. Радостный и полный впечатлений, он едет к машине. Пора возвращаться домой.

Семей, которые сейчас нуждаются в помощи с доставкой на занятия, только две. Еще четыре семьи приезжают на занятия самостоятельно, согласовывая время их проведения с инструктором. Если по причине тяжелого самочувствия ребенка или плохой погоды занятие не может состояться, оно переносится.

– Добираться не сложно, – рассказывает Артур Андреевич, папа 5-летнего Кости. – В начале каждой недели мы созваниваемся с Татьяной Евгеньевной и договариваемся о времени и количестве занятий. Сыну занятия очень нравятся.

Сегодня подопечным Центра помощи "Вера" предоставлена возможность пройти 3 бесплатных курса иппотерапии в год. Как только одни дети завершают свой курс, центр приглашает на занятия других, чтобы каждый ребенок имел возможность познакомиться с иппотерапией, получить результат от занятий, понять, подходит ли ему данное направление реабилитации.

В центре уверены, что занятия с высококвалифицированным инструктором по иппотерапии Татьяной Евгеньевной и лошадкой Марой помогут не только улучшить здоровье ребят и их навыки, но и принесут детям и их родителям много положительных эмоций.

Открывая направление по иппотерапии, сотрудники центра даже не могли предположить, как много семей с тяжелобольными детьми обратятся за помощью.

В центре предложили для детей не просто бесплатные курсы, а занятия с квалифицированным инструктором по этому направлению. Те результаты, которые уже сейчас можем наблюдать у детей, посещающих курсы иппотерапии, безусловно радуют и родителей, и детей.

Сотрудники центра очень хотят, чтобы иппотерапия, организованная на его базе, развивалась: чтобы занятия были многопрофильными и включали в себя различные виды терапии, чтобы курсы смогло посещать большее количество детей – к примеру, не 6 единовременно, а 12, ведь даже сейчас есть более 10 семей, ожидающих возможности попасть на занятия.

Для того, чтобы иппотерапия развивалась, центру необходимо постоянно приобретать дополнительное оборудование: специализированную конную амуницию, средства реабилитации, инвентарь для развивающих занятий и другое. Ведь каждое занятие для каждого ребенка организуется индивидуально, исходя из его диагноза и личных потребностей.

Поддержать развитие иппотерапии вы можете, внеся целевое пожертвование на благотворительные реквизиты центра с указанием назначения платежа "иппотерапия". Подробности о возможности оказания благотворительной помощи вы можете узнать, перейдя по ссылке .

При содействии Социально-благотворительного учреждения помощи детям и взрослым "Центр помощи "Вера" подготовил Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА