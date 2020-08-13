Мы хотим спокойно жить и трудиться, растить детей в мирной стране - Суманеев

13 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мы все хотим спокойно жить, трудиться, растить детей в мирной и безопасной стране, но для этого нам всем необходимо быть вместе, ведь Беларусь у нас одна! Такое заявление генерального директора СООО "Белвест" Юрия Суманеева размещено на официальном сайте обувного холдинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Суманеев уверен, что в ходе завершившейся президентской кампании народ Беларуси сделал свой выбор в пользу мирной и стабильной страны. Однако есть силы, которые хотят взорвать общество изнутри. "Мы не должны идти на поводу у тех, кто сеет раздор и смуту, делит общество на своих и чужих, толкает наших детей на преступления", - считает руководитель ведущего обувного предприятия республики.

В Беларуси всегда жили своим умом и выбирали мирное и независимое будущее. Жителей страны отличает умение слушать и слышать друг друга, уважительное отношение к разным точкам зрения, отмечает Юрий Суманеев. "Уличные протесты - не наш путь. Они не помогают нам выстроить диалог и лишь отдаляют нас друг от друга", - убежден генеральный директор холдинга. В наших общих интересах сделать так, чтобы жизнь как можно быстрее вошла в привычную колею, добавил он.

Холдинг "Белвест" создан в соответствии с указом N278 от 25 июля 2019 года. Его участниками являются управляющая компания холдинга - ООО "Группа Белвест", СООО "Белвест", 27 торговых организаций, а также ООО "Лацит" - это научно-технический центр, специально созданный 3 года назад для разработки программного обеспечения и автоматизации основных производственных процессов. При создании холдинга ООО "Группа Белвест" обязуется нарастить ежегодный объем производства обуви до уровня не менее 3 млн пар, инвестировать за период до 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО "Белвест" не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей.-0-