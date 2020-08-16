Мы не должны позволить нас всех разделить - Гайдукевич

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не должны позволить нас всех разделить, заявил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич во время митинга в Минске в поддержку мира, безопасности и спокойствия, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нас хотят разделить, чтобы мы ненавидели друг друга. Но разве могут быть белорусы врагами? Мы не должны позволить нас всех разделить. Мы должны делать все в рамках закона. Мы не должны позволить, чтобы судьба Беларуси решалась на улице", - сказал Олег Гайдукевич.
Парламентарий подчеркнул, что Беларуси не нужны революции. "Страна в опасности. Мы можем потерять страну раз и навсегда. Только диалог. Я обращаюсь к каждому белорусу - мы братья, мы живем в одной стране. Наши деды отстояли страну, и мы не позволим друг друга ненавидеть. Нам не нужны революции. За Беларусь! За то, чтобы наши дети не боялись ходить по улицам. Мы спасем страну", - добавил он.-0-