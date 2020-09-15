Мы не имеем права изменить традиции - паломники-хасиды

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мы не имеем права изменить традиции и верим, что нас впустят в Украину. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился паломник из Израиля Бенни Вайнерман.

Бенни Вайнерман и его собратья по вере настойчивы в своем стремлении добраться в украинский город к могиле своего пророка рабби Нахмана. Паломничество в Умань - традиция иудеев, исповедующих хасидизм. Они считают своей обязанностью хоть раз в жизни побывать на месте захоронения пророка. Взрослые и дети верят, что будущий год их жизни сложится удачно и будет счастливым, если в праздник Рош ха-Шана - иудейский новый год - побудут у святыни. Они направляются в Умань общинами, вместе с детьми.

Сотни хасидов стали заложниками ситуации. Украина закрыла въезд для иностранцев из-за роста случаев коронавируса. Однако несмотря ни на что паломники не готовы отказаться от своей главной сейчас цели - встретить иудейский Новый год в Умани.

"Мы ездим к нашему пророку рабби Нахману больше 200 лет. Мы просим, умоляем, чтобы нас пустили. Мы не вернемся в Беларусь. Израиль может прислать за нами самолет, но мы не вернемся в Израиль. Мы никуда не вернемся, мы будем здесь, пока нас не впустят. Мы верим, мы молимся и знаем, что нас впустят", - сказал Бенни Вайнерман. По его словам, они не имеют права изменить своей традиции.

Вторые сутки паломники остаются на нейтральной полосе между белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и украинскими "Новыми Яриловичами". Потоки евреев-хасидов продолжают прибывать к государственной границе двух стран. Они спокойно, без задержек проходят пункт пропуска "Новая Гута", который работает в штатном режиме. Однако, приблизившись к украинской территории, вынуждены остановиться из-за кордона, выставленного из украинского транспорта и военнослужащих со щитами.

В результате с вечера 14 сентября на нейтральной полосе образовался своеобразный лагерь паломников. Сначала все было стихийно. Многие расположились прямо на асфальте, обочинах или траве. Хасиды размещались на своих чемоданах, расстилали покрывала и верхнюю одежду. Дети играли со шпагами из найденных прутьев и веток.

В надежде попасть на украинскую территорию паломники коротают время в молитвах, разговорах, поют песни и танцуют. "Мы не имеем права падать духом. Поэтому как можем поддерживаем себя морально", - поделился Бенни Вайнерман. Некоторые выходят на видеосвязь с родными, оставшимися на родине. Теплые слова близких согревают, как и забота отзывчивых белорусов.

Оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию в Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста. Сотрудники и волонтеры дежурили на нейтральной полосе всю ночь. Был развернут мобильный модуль, где все желающие могли согреться холодной осенней ночью, взять чай и продукты.

Ближе к полудню 15 сентября волонтеры усилили ресурсную базу, дополнительно разложили еще одну палатку. Также разворачивают мобильные модули работники Гомельского областного управления МЧС. Паломникам раздают раскладушки, предоставляют места для отдыха.

Паломник Нахман Леви поблагодарил белорусскую сторону за поддержку и внимание. Для него это очень важно, ведь он отправился в дальнюю поездку со своей многодетной семьей.

На месте событий побывал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он изучил ситуацию, распорядился, чтобы были обеспечены необходимые санитарные условия для людей, чтобы на всех хватило продуктов. Детей и женщин определят в автобусы.

На межграничье вынуждены задержаться граждане Израиля, Великобритании, США, Франции и Польши.

Сложившая ситуация - на контроле Президента Беларуси. Александр Лукашенко распорядился оказать всестороннюю помощь паломникам-хасидам, которые следуют к святым местам в Украину через территорию Беларуси. Специалисты разных белорусских ведомств проводят мониторинг, оперативно отслеживают потоки прибывших евреев-хасидов. Налажено межведомственное взаимодействие. Этой ночью на межграничье никто не замерзнет, уверяют специалисты.-0-