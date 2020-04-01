Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

Поддержим врачей! Белорусские музыканты призывают помочь медикам в борьбе с пандемией

Продюсерский центр #Спамаш объединяет белорусских артистов в большом благотворительном онлайн-марафоне в поддержку медицинских работников

3 апреля с 12:00 продюсерский центр "Спамаш" совестно с музыкальной платформой Gigagig.tv организует благотворительный 8-часовой онлайн-марафон выступлений самых популярных белорусских групп и исполнителей в формате "живой звук".

Белорусские музыканты объединятся в самой современной, оснащенной и уже зарекомендовавшей себя как лучшая для проведения онлайн-концертов площадка, студии звукозаписи "Спамаш".

Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра "Спамаш" в YouTube TheSpamash, на страницах: Инстаграм @spamash.by и Фейсбук @Spamash.

Все средства, собранные во время проведения онлайн-марафона, будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й Городской клинической больницы им. Е.В. Клумова г. Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

В большом концертном марафоне примут участие:

- Группа THE STOKES,

- Белорусский государственный ансамбль "ПЕСНЯРЫ";

- Группа "ДЯДЯ ВАНЯ",

- Группа DAVINCi,

- Группа MONOLOVЕ,

- Группа LAS VEGAS,

- Группа LITESOUND,

- Солисты продюсерского центра "Спамаш" ИВАН ЗДОНЮК и КСЕНИЯ ГАЛЕЦКАЯ,

- ОЛЬГА РЫЖИКОВА И ТЕО,

- Популярный белорусский блогер ВЛАД КОБЯКОВ,

- Заслуженная артистка Республики Беларусь НАТАЛЬЯ ТАМЕЛО,

- ЮРИЙ СЕЛЕЗНЕВ,

- ZENA,

- АННА ШАЛЮТИНА,

- ЯН ЯРОШ,

- ALEN HIT,

- ОЛЕГ ПАУЛЯ,

- САША НЕМО,

- MICHAEL SOUL,

- АНЖЕЛИКА ПУШНОВА,

- Заслуженный артист Республики Беларусь СЕРГЕЙ АНТИШИН и другие.

Информационный партнер марафона - Белорусское телеграфное агентство.