Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

Поддержим врачей! Белорусские музыканты призывают помочь медикам в борьбе с пандемией
Продюсерский центр #Спамаш объединяет белорусских артистов в большом благотворительном онлайн-марафоне в поддержку медицинских работников
3 апреля с 12:00 продюсерский центр "Спамаш" совестно с музыкальной платформой Gigagig.tv организует благотворительный 8-часовой онлайн-марафон выступлений самых популярных белорусских групп и исполнителей в формате "живой звук".
Белорусские музыканты объединятся в самой современной, оснащенной и уже зарекомендовавшей себя как лучшая для проведения онлайн-концертов площадка, студии звукозаписи "Спамаш".
Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра "Спамаш" в YouTube TheSpamash, на страницах: Инстаграм @spamash.by и Фейсбук @Spamash.
Все средства, собранные во время проведения онлайн-марафона, будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й Городской клинической больницы им. Е.В. Клумова г. Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.
В большом концертном марафоне примут участие:
- Группа THE STOKES,
- Белорусский государственный ансамбль "ПЕСНЯРЫ";
- Группа "ДЯДЯ ВАНЯ",
- Группа DAVINCi,
- Группа MONOLOVЕ,
- Группа LAS VEGAS,
- Группа LITESOUND,
- Солисты продюсерского центра "Спамаш" ИВАН ЗДОНЮК и КСЕНИЯ ГАЛЕЦКАЯ,
- ОЛЬГА РЫЖИКОВА И ТЕО,
- Популярный белорусский блогер ВЛАД КОБЯКОВ,
- Заслуженная артистка Республики Беларусь НАТАЛЬЯ ТАМЕЛО,
- ЮРИЙ СЕЛЕЗНЕВ,
- ZENA,
- АННА ШАЛЮТИНА,
- ЯН ЯРОШ,
- ALEN HIT,
- ОЛЕГ ПАУЛЯ,
- САША НЕМО,
- MICHAEL SOUL,
- АНЖЕЛИКА ПУШНОВА,
- Заслуженный артист Республики Беларусь СЕРГЕЙ АНТИШИН и другие.
Информационный партнер марафона - Белорусское телеграфное агентство.