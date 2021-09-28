"Мы попали в точку". Воскресенский поблагодарил Лукашенко от имени группы помилованных

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии поблагодарил Президента Беларуси от имени группы помилованных, передает корреспондент БЕЛТА.

Он также высказал слова благодарности в адрес Администрации Президента, комиссии по вопросам помилования при Президенте. "Это впервые в истории, когда группа помилованных публично обратилась со словами благодарности к Президенту и к комиссии. То, что в оппозиционных СМИ нигде не прошло даже строчкой, говорит, что мы попали в точку", - сказал Юрий Воскресенский.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко накануне Дня Народного единства подписал указ о помиловании 13 человек, о чем рассказала журналистам заместитель главы Администрации Президента, руководитель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Ольга Чуприс. Большинство из тех, кто был помилован, относятся к категории людей, совершивших преступления посредством интернета.-0-