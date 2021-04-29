Мы постоянно должны говорить об истории белорусской государственности - Гигин

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы постоянно должны говорить об истории белорусской государственности, заявил журналистам декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин. Он принимает участие в парламентских слушаниях "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постоянно должны говорить о нашей истории, особенно об истории белорусской государственности, чтобы ни внутри страны, ни вовне не забывали - белорусы здесь живут тысячелетиями. Наша государственность тоже насчитывает достаточно много времени, но именно ХХ столетие стало периодом больших испытаний", - сказал Вадим Гигин.

Он напомнил, в этом году исполняется сто лет со дня подписания Рижского договора. "Это печальная годовщина, когда наш народ был разделен. Я убежден, что в этом году мы как никогда широко отметим День Государственного герба и Государственного флага. В этом же году 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это беспрецедентное событие в нашей истории, которое во многом определило судьбу белорусской нации. В этом году, опять-таки с масштабом, которого наверняка раньше не было, мы будем отмечать 17 сентября, когда Красная Армия вступила с освободительным походом на землю Западной Беларуси. И подавляющее большинство белорусов, вне зависимости от их политических взглядов, приветствовали это событие", - отметил кандидат исторических наук.

Вадим Гигин подчеркнул, что кризис, который случился в прошлом году, во многом встряхнул белорусское общество, привел к мобилизации патриотических сил. "А когда происходит рост патриотизма, больше внимания уделяется патриотическим ценностям, естественно, обращается внимание и на историю. Потому что история - это фундамент всего. Без понимания, знания своей истории не будет ни экономики, ни роста ВВП. В основе лежит осознание своей историко-культурной принадлежности. И мы очень рады, что именно сейчас происходит такой активный процесс поиска исторической правды", - заключил он.

Во время слушаний обсуждаются международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современное состояние белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-

Фото Сергея Шелега